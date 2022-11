Bevriezing van schoolkosten, gratis openbaar vervoer en maximumfactuur: Vlaamse scholieren vragen dringend betaalbaar secundair onderwijs

Ook de digitalisering van ons onderwijs speelt een rol. De meeste scholieren zijn verplicht om naast schoolboeken ook nog een laptop of Chromebook aan te schaffen of te huren. “Toch blijft de boekenfactuur even hoog. Nog steeds wordt vaak de voorkeur gegeven aan papieren handboeken.”

Resultaat: niet alle leerlingen kunnen het schooljaar op 1 september aanvangen met de nodige schoolboeken in de boekentas. Dat bevestigen cijfers van de jaarlijkse Boekencheck van vzw Krijt. Bij de start van dit schooljaar zat er in elke klas gemiddeld één leerling waarvan ouder of voogd de boeken niet kon betalen. Sommige leerlingen zitten zelfs in januari nog zonder schoolboeken in de les wegens onbetaalde facturen.