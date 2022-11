Hoe president Nicolas Sarkozy van Frankrijk met een lunch op het Elysée in 2010 Qatar mee aan het WK voetbal in 2022 hielp

Ja, maar. Frankrijk had altijd al goede banden met Qatar en onder Sarkozy zou het nog veel beter worden. Toen hij nog minister was, onderhield hij al nauwe banden met de Golfstaat. In mei 2007 - hij was nog geen twee weken president - ontving hij de emir in het Elysée, als eerste buitenlander.

Vijf jaar later gaf hij zijn eerste speech als ex-president - hij was in 2012 verslagen door François Hollande - in Doha, Qatar. Om er de lof te zwaaien over de “belangrijke politieke en strategische beslissing” om het WK aan Qatar te gunnen. Is het nu Sarko-de-Amerikaan of Sarko-de-Qatarees?