Brusselse jonkvrouw met Harvarddiploma: wie is de nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand?

Ze is de dochter van Luc Bertrand, de voorzitter van de holding Ackermans en van Haaren. Haar familienaam prijkt zo bovenaan de lijst van "Rijkste Belgen", op de negentiende plek om precies te zijn. Zo zou het vermogen van vader Luc Bertrand zo'n 1,77 miljard euro bedragen. Ook dochter Alexia Bertrand is sinds 2013 bestuurder bij Ackermans & van Haaren.



Ze zit ook nog in de raden van bestuur van GUBERNA, The Belgian American Educational Foundation en Fondation Saint-Luc. Door de aderen van Alexia Bertrand stroomt blauw bloed. Vader Luc Jacques Léon César Bertrand kreeg bij de adelbrieven van 16 juni 2006 de titel baron toegeschreven door de koninklijke familie. De adellijke status werd doorgegeven van vader op dochter, waardoor Bertrand zich "jonkvrouw" mag noemen.

Bertrand studeerde rechten aan de Université Catholique de Louvain, gevolgd door een master rechten aan de rechtenfaculteit van Harvard in de Verenigde Staten. Na die studies gaat Bertrand in de advocatuur. Zo werkte ze onder andere voor advocatenkantoren Clifford Chance en Linklaters in Brussel. Vervolgens ging ze aan de slag als assistente handelsrecht bij haar Alma Mater, de UCL, en is ze wetenschappelijk medewerkster aan de Katholieke Universiteit van Leuven.