De WK-pronostiek van Niels Destadsbader: "Ik ben optimistisch, natuurlijk worden de Rode Duivels wereldkampioen!"

"Ik ben realistisch: het wordt geen walk in the park voor de Belgen. Ze gaan de concurrentie niet meteen platwalsen. Ik geloof dat onze Duivels zullen moeten groeien in het tornooi. En wanneer dat gebeurt, dan zijn er zeker mogelijkheden in zo'n groot tornooi met verschillende rondes. In voetbal geldt: elke match moet gespeeld worden."

"De eerste twee wedstrijden in de groepsfase, tegen Canada en Marokko, zouden we altijd moeten winnen. Al staan er natuurlijk geen slechte teams op een WK. Vooral de eerste match tegen Canada moeten we zeker winnen, zodat we daarna zonder druk verder kunnen. De derde match tegen Kroatië wordt de eerste grote uitdaging. Vergeet niet: ze hebben internationale sterren als Luka Modrić en Ivan Perišić in hun ploeg, en ze werden in het verleden al vice-Europees kampioen. Als ik vijf mogelijke winnaars moet noemen, dan is Kroatië daar altijd bij."