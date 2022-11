De WK-pronostiek van Raf - Dieter uit "Thuis" - Jansen: "Lionel Messi schiet Argentinië naar de winst én ik ga weer huilen bij de Rode Duivels"

"Grote voetbaltornooien volg ik altijd samen met mijn vrienden op een groot scherm. Bij het vorige WK zijn we bij elke match van de Duivels naar een plek met meer volk getrokken. Nu heb ik nog geen plannen voor de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. Er zijn een pak minder grote schermen en het WK leeft nu in zijn algemeen minder. Het enige wat ik heb geregeld, is dat ik tijdens de eerste matchen van de Duivels niet op de "Thuis"-set moet staan. Ik ben dus vrij, en ik ga de matchen zeker volgen, maar ik weet nog niet waar of met wie. In aanloop naar het tornooi verdiep ik me in allerlei voetbalpodcasts."