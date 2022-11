"Qatar verbiedt verkoop van bier met alcohol in stadions, twee dagen voor de eerste WK-wedstrijd" 

Voetbalsupporters op het WK voetbal in Qatar zullen geen bier met alcohol kunnen kopen aan de stadions. Dat berichten verschillende Amerikaanse en Britse media. Een officiële aankondiging van de organisatie is er nog niet. Er was nochtans afgesproken met de FIFA om voor de supporters een uitzondering te maken op het strenge alcoholverbod. De plotse verstrenging van de regels komt er twee dagen voor de eerste wedstrijd. Lees meer bij Sporza.