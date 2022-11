Politiek journalist Wouter Verschelden: "Gesprekken tussen Open VLD-voorzitter Lachaert en Bertrand liepen al maanden" 

Want hoe moet het nu verder op langere termijn? "Je kan alleen maar diep zuchten samen met iedereen die die begrotingscijfers bekijkt, dat gaat echt over een heel stevig tekort, waarbij je heel snel de ideologische clash binnen de Vivaldi-regering ziet terugkomen. Je hebt de linkervleugel (met PS en Ecolo) die die schuldenberg geen probleem vindt. De liberalen aan de andere kant proberen meubels te redden. Maar de rol die daar cruciaal in is, is die van de premier. Hij moet uiteindelijk samen met een minister of staatssecretaris de boel bewaken. Dat was -ook al voor het ontslag van De Bleeker- een heel problematische relatie. Het was duidelijk dat De Bleeker daar niets in te zeggen had. We hebben eigenlijk geen staatssecretaris van Begroting in die ploeg en misschien kan Alexia Bertrand daar wel een verschil in maken."