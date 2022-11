Avonturier en wereldreiziger Matthieu Bonne (bekend van "Kamp Waes") is ereburger van Bredene

“Dit is een waanzinnige erkenning”, reageert Bonne blij. “Dit ereburgerschap betekent meer voor mij dan sommige uitdagingen die ik al volbracht heb. Bredene betekent zoveel voor mij. Het is de plaats waar ik ben opgegroeid en waar ik ontelbare uren heb gefietst, gelopen en gezwommen. Bredene is een warme topgemeente en ik ben terecht fier een Bredenaar te zijn.”



Bonne droeg zijn titel meteen op aan zijn opa, die op de plechtigheid aanwezig was. “Hij was vroeger ook zo sportief en als ik een uitzonderlijke prestatie lever, dan ben ik trots om hem dat te laten weten. Hij heeft trouwens ook al de Mont Ventoux bedwongen met de fiets.”

Bonne jaagt zijn dromen achterna en wil als extreme-sportbeoefenaar geen onderscheid maken tussen zijn behaalde trofeeën. “Maar mentaal was de Belgian Swim langs de kust van Knokke naar De Panne de zwaarste prestatie omdat ik ook de hele nacht moest doorzwemmen”, herinnert Bonne zich nog goed.

Bonne is aan het trainen voor een volgende uitdaging, waar hij nog niet veel kan over zeggen. “Deze titel is alsof er hout op het vuur wordt gesmeten om verder te doen. Het beloven zotte dingen te worden”, aldus lacht Bonne.