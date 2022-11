Christelijke winkel in Roeselare mag drie weekends lang trappist van Westvleteren verkopen

Een degustatiepakker kost 15 euro, vergelijkbaar met wat je er in De Vrede in Westvleteren voor betaalt. De Vrede is het café vlak bij de Sint-Sixtusabdij. “De voorraad is beperkt, we kregen minder flesjes dan de broeders eerst hadden toegezegd. Dat is ook een reden waarom we het aantal flesjes per persoon beperken."

"Het blijft een mooi eindejaarsgeschenk, natuurlijk. Zeker met de kerstperiode voor de deur denken we niet dat er veel degustatiepakketten zullen blijven staan", lacht Jo Stockman. De verkoop is niet alleen dit weekend, maar ook de komende twee weekends. De Bremstruik vind je in de Arme Klarenstraat 36 in Roeselare.