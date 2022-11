Dirk De fauw (CD&V) kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester van Brugge

"Dat wil ik heel graag doen", reageert Dirk De fauw op die vraag van zijn partij. "Maar ik wil niet, zoals president Joe Biden in Amerika, doorgaan tot ik een bepaalde leeftijd al lang overschreden heb", lacht hij. "En daarom zal ik tijdens de volgende legislatuur een overdracht doen aan schepen Franky Demon. Als de kiezer dat ook zo wil, zal Franky Demon de volgende burgemeester van Brugge worden."

Wanneer de wissel er precies zal komen, wil de partij nog niet zeggen. Het scenario is trouwens ook alleen mogelijk als CD&V de grootste partij blijft in Brugge én als Demon na De Fauw het meeste voorkeursstemmen haalt. In 2018 was dat het geval.