"Geliefde dochter" van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verschijnt voor het eerst in het openbaar

Het is niet duidelijk welk kind Kim meegenomen heeft naar de raketlancering, maar de verschijning verrast veel waarnemers. Kim Jong-un zelf werd pas in 2010 door de staatsmedia opgevoerd toen hij enkele functies van Kim Jong-il overnam. Hij was toen 26 jaar, een jaar later zou hij zijn vader opvolgen. Kim Jong-il zelf was 31 toen hij in 1973 een topfunctie kreeg binnen de staatspartij, een signaal dat hij later de macht van zijn vader zou overnemen.

Als Kim Jong-un zijn dochter blijft meenemen naar grote openbare aangelegenheden, zou dat kunnen betekenen dat zij kans maakt om hem op te volgen, zegt analist Cheong Seong-Chang van het Sejong Institute in Zuid-Korea aan AP. "In het Noord-Koreaanse systeem hebben de kinderen van Kim Jong-un de status van prins of prinses, zoals in een dynastie. Als de staatskrant een foto publiceert van de dochter, heeft ze geen andere keuze dan een speciaal leven te leiden."