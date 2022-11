Elizabeth Holmes krijgt ruim 11 jaar cel voor fraude met haar bloedtestbedrijf Theranos

Voordat ze gisteren haar straf te horen kreeg, las ze in tranen een speech voor. Ze bood haar verontschuldigingen aan bij investeerders en patiënten. "Mijn falen heeft mij verwoest. Ik heb diepe pijn gevoeld voor wat mensen meegemaakt hebben, omdat ik hen in de steek liet. Ik heb spijt van mijn falen met iedere vezel in mijn lijf."

De rechter noemde Holmes een briljante ondernemer. "Falen is normaal", zei ze. "Maar falen door fraude is niet ok." De openbare aanklager eiste 15 jaar cel, terwijl de verdediging een straf voorstelde van 18 maanden huisarrest. De rechter veroordeelde haar uiteindelijk tot ruim 11 jaar cel en legde ook vast dat ze een verlies 121 miljoen dollar veroorzaakt heeft bij investeerders. Hoeveel ze daarvan zal moeten terugbetalen, wordt later bepaald.