Garnalenexplosie voor kusten van België en Zeeuws-Vlaanderen: "Vangsten van 4.000 kilo in paar dagen tijd"

“Tijdens een garnalenexplosie varieert de vangst per schip van 2.000 tot 6.000 kilo per week, afhankelijk van het geluk dat de schipper heeft. Ik hoor dat er de afgelopen tijd vangsten zijn geweest van 3.000 à 4.000 kilo in amper 3 à 4 dagen tijd. Normaal gesproken zijn ze al blij met 2.000 kilo in een hele week.”

De huidige recordvangsten zijn een welgekomen meevaller voor de garnalenvissers, omdat ze zoals zovele sectoren kampen met de hoge brandstofprijzen. Maar van de recordopbrengst zal de consument volgens Den Heijer niet meteen iets merken aan de prijs in de winkel.

De groothandelsprijs blijft die de garnalenvissers op dit moment krijgen, hangt rond de 5 euro per kilogram. Bij de vorige grote garnalenexplosie, in 2018, halveerde de prijs door het grote aanbod.