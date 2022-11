Honderden mensen nemen afscheid van overleden zanger Will Ferdy

Will Ferdy overleed vorige week op 95-jarige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek en werd aan het einde van zijn leven behandeld voor de ziekte van Parkinson. Toch leefde hij nog altijd zelfstandig in zijn serviceflat.

Ferdy werd op 9 maart 1927 in Gent geboren als Werner Ferdinande. Hij startte zijn zangcarrière in 1948 en werd bekend met nummers als "Christine", "Belijdenis", "De stervende" en "Het schrijverke". Zowel in Vlaanderen als Nederland was hij erg populair. In 1970 outte Ferdy zich op televisie als homoseksueel, wat veel opschudding veroorzaakte. Hij was de eerste Vlaamse artiest die daar zo openlijk voor uitkwam.

In 2001 werd Will Ferdy opgenomen in de eregalerij van Radio 2 voor "een leven vol muziek". Eind juni 2014 stopte hij definitief met optreden.