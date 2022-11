Onafhankelijk aanklager Jack Smith gaat onderzoek tegen oud-president Donald Trump leiden in de VS

Trump is momenteel het doelwit in twee afzonderlijke federale onderzoeken. Het eerste gaat over de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021 op het moment van de certificatie van de overwinning van Democratische rivaal Joe Biden in de presidentsverkiezingen van 2020.

Het uitgebreide onderzoek heeft geleid tot aanklachten tegen bijna 900 mensen die rechtstreeks hebben deelgenomen aan het geweld. De aanklagers hebben echter nooit uitgesloten dat ze naar anderen kijken. "Iedereen die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor pogingen om de verkiezingen ongeldig te maken, zal ter verantwoording worden geroepen", zei Merrick Garland herhaaldelijk.