"De Kakdichters" vragen meer, gratis en propere publieke toiletten met ludieke actie aan station Temse 

Maar vanwaar het idee om een actie met gedichten te houden? "We willen eigenlijk een beetje een spinoff van de klimaatdichters zijn. We zijn ludiek en broodnodig", legt kakdichter Lamberts uit. "Want vergeet niet: zij die de toiletten nodig hebben, zitten letterlijk met de shit." Dichters vinden om mee te werken, bleek niet moeilijk. "In de poëziecommunity kent iedereen mekaar", zegt Driesen. "Alec en ik hebben een oproep gelanceerd en we kregen meteen veel respons. Veel kakgedichten dus, die we vandaag hier -en binnenkort op nog andere plaatsen- brengen."

Het "kakgezelschap" bracht voor de gelegenheid ook een toilet mee. Klein detail: het is geen bruikbaar toilet. "Dus als we dringend moeten, moeten we toch nog een bosje zoeken", knipoogt Alec Lamberts.