Coldplay opnieuw op 1 in opvallend recente MNM1000-lijst

Coldplay staat voor het tweede jaar op rij op nummer één met “Viva la vida”. In totaal stond het liedje al drie keer op één, want in 2011 prijkte het nummer ook al bovenaan de lijst. Verder valt op dat Harry Styles twee keer in de top vijf staat: één keer solo, met “As it was” en één keer met One Direction, met het nummer “What makes you beautiful”.

In totaal staat Styles maar liefst vijftien keer in de lijst. Hij is zo, samen met Rihanna, de vaakst genoteerde artiest. De noteringen van Styles en Rihanna tonen aan dat de luisteraars van MNM opvallend kiezen voor recente songs: iets meer dan de helft zijn nummers van 2010 of recenter.

De oudste nieuwkomer in de lijst is Nicole & Hugo met “Goeiemorgen, morgen” uit 1971, een nummer dat 51 jaar oud is. Het is een eerbetoon aan de pas overleden Nicole Josy.