"Vox populi, vox dei": Elon Musk vraagt gebruikers van Twitter te stemmen over terugkeer Donald Trump

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben gegooid "vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld" nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd.

Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.



Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen en dat platform kampt bovendien met financiële problemen.