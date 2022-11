Na ontslag van staatssecretaris De Bleeker: wie beslist achter de schermen dat positie van een politicus onhoudbaar is?

En dan wordt er toch vooral naar de partijvoorzitter gekeken. "In ons systeem ligt je lot in handen van de voorzitter. Die bepaalt voor een groot stuk wie minister of staatssecretaris wordt en wie al dan niet aanblijft als er om ontslag wordt gevraagd", zegt Bouteca. "Zolang de voorzitter je een hand boven het hoofd houdt, omdat dat strategisch interessanter is dan ontslag, kan je aanblijven. Maar dat was in dit geval niet zo."