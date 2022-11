Weekendwerk op de klimaattop in Egypte: nog geen akkoord in zicht

De Verenigde Staten en China moeten nog officieel reageren. "En zonder hen is er geen akkoord", zegt Vercruysse. "Er is bilateraal overleg aan de gang, maar het is niet duidelijk of en wanneer dat iets zal opleveren. China drukt zich voorlopig nogal wollig uit." Bovendien moet er ook nog een akkoord gevonden worden over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Zo wil Europa in de slottekst een passage laten opnemen over de afbouw van álle fossiele brandstoffen, maar dat is niet naar de zin van iedereen.

Een bijkomende moeilijkheid is dat John Kerry, de klimaatgezant van de Verenigde Staten, positief getest heeft op corona en zich moet isoleren. "Bij de vorige klimaattop in Glasgow speelde hij een cruciale rol door te pendelen tussen de delegaties en zo een akkoord te bewerkstelligen, maar dat is nu niet mogelijk. Hij kan wel onderhandelen vanuit zijn hotel, maar dit kan problemen opleveren", denkt Vercruysse.

Het is koffiedik kijken of en wanneer de deelnemers met een slottekst zullen komen. Egypte, dat de top voorzit, kwam pas vrijdagmorgen met een kladversie van de finale tekst. Het is die tekst waar de belangrijkste resultaten in staan en waar de regeringen mee voort kunnen. "Ze moeten nu heel snel werken, en ik weet niet of dat een positief of een negatief effect zal hebben", zegt Vercruysse.