Ontslag De Bleeker zindert nog na bij liberalen: partijbestuur Open VLD zit (digitaal) samen

Een verrassing van formaat in de federale regering gisteren: Alexia Bertrand deed voor Open VLD haar intrede als staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming en vervangt daarmee Eva De Bleeker. Die laatste was onder vuur komen te liggen door fouten in de begrotingstabellen. Bertrand was eerst fractieleider voor de Franstalige liberalen in het Brusselse parlement, maar stapt nu dus over naar de Vlaamse Open VLD.