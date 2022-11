Reuzenpanda Tuan Tuan, die China in 2008 aan Taiwan schonk, sterft in zoo van Taipei

Volgens de zoo van Taipei is de achttienjarige Tuan Tuan vandaag overleden om 13.48 uur lokale tijd (6.48 uur Belgische tijd). In augustus had de zoo al gemeld dat de reuzenpanda ziek was. Gisteren nog berichtte de zoo dat die ziekte erger werd en dat het onmogelijk werd het dier met geneesmiddelen nog een gepaste levenskwaliteit te bieden.

Tuan Tuan was een van twee reuzenpanda's die China aan Taiwan gaf als onderdeel van een dierenuitwisselingsprogramma in 2008. Dat gebeurde enkele maanden nadat de toenmalige president Ma Ying-jeou, die Peking genegen was, de eed had afgelegd. Het paar kreeg twee nakomelingen in 2013 en in 2020.