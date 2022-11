Twee kinderen naar ziekenhuis na hevige brand in Londerzeel

De brand brak uit om 9.50 uur vanochtend in een woning in de straat Ursene. Volgens de politie ontstond het vuur door wegspringende gensters van de open haard in de woonkamer. Twee kinderen waren op dat moment alleen thuis. De brandweer heeft hen uit de woning gehaald. Zij werden afgevoerd naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek, vooral ter controle.

Er is veel rookschade in het huis. “Dankzij de snelle tussenkomst van de brandweer kon erger voorkomen worden”, reageert burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel opgelucht.