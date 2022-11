"Een van de meest onderschatte vormen van liefde": hoe een verloren vriendschap je hart kan breken

Welke tips heeft Knops voor mensen die in het verleden geconfronteerd werden met vriendschapsverdriet en dat nu weer voelen bovenkomen? "Het is iets wat je meedraagt, dat je kan parkeren, maar dat soms weer naar boven komt. Geef dat ruimte en aandacht. Het is een wonde die weer opengaat, dat heeft zorg nodig. Denk na over wat je daarin gekwetst heeft. Het zegt iets over hoe jij in vriendschap staat, hoe jij geeft en krijgt. Het zegt ook iets over de andere, denk daar ook over na. In welke levensfase zat die persoon toen, wat zegt dat over hem of haar? Steek daar zuurstof in, praat daarover."

Knops merkt dat vriendschap als thema aan belang aan het winnen is, en niet alleen in de film. "Ik krijg veel verhalen van mensen die een breuk meemaakten en zich machteloos voelden. In tegenstelling tot bij een overlijden, koester je altijd de hoop en de verwachting dat de andere uitleg geeft, zich excuseert. Dat de deur op een kier blijft staan."