Zangeres Angèle valt in de prijzen op de Franse NRJ Music Awards

In Cannes zijn gisterenavond de NRJ Awards uitgereikt. Die prijsuitreiking wordt georganiseerd door het commerciële radiostation NRJ in samenwerking met de commerciële tv-zender TF1. Het publiek kan per categorie op vijf genomineerden stemmen.

Angèle kon een van haar drie nominaties verzilveren. Ze won de prijs voor beste Franstalige vrouwelijke artiest. De prijs voor beste Franstalige samenwerking ging naar Bigflo & Oli feat. Julien Doré. Hier was Angèle genomineerd samen met Damso voor het nummer "Démons".

In de categorie beste clip nam ze het onder meer op tegen een andere Belgische artiest, Stromae, maar ook hier gingen Bigflo & Oli feat. Julien Doré met de prijs aan de haal. Stromae was ook genomineerd voor beste Franstalige mannelijke artiest van het jaar. Die award ging naar Orelsan.

De beste internationale mannelijke artiest was Ed Sheeran. Hij won samen met Camila Cabello ook de prijs voor beste internationale samenwerking. Harry Styles kaapte de awards weg voor beste internationale clip en beste internationale nummer voor "As it was". Lady Gaga werd uitgeroepen tot beste internationale vrouwelijke artiest.