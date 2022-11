"Een reddingssloep in een orkaan": kleine eilandstaten verlaten klimaatconferentie met gemengde gevoelens

“Waarom moeten we het hebben over loss and damage? Omdat we gefaald zijn in mitigatie en adaptatie (respectievelijk het terugdringen van de uitstoot, en landen helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, red.). We hebben slechts 86 maanden om dat in orde te brengen. Hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt.”