IN BEELD - Stokoude brug over E40 in Erpe-Mere gaat tegen de vlakte

Alles verliep vlotter en sneller dan gepland, de brug was uiteindelijk al om 23 uur afgebroken, een uur vroeger dan in de planning stond. Daardoor konden de opruimingwerken ook vroeger beginnen en ging de E40 in de richting van de kust alweer open om 10 uur. Een uurtje later was dat ook het geval voor de andere richting. Om 11 uur was de snelweg helemaal open.