Dan toch een akkoord op de klimaatconferentie in Egypte: wel een schadefonds, maar geen uitstap uit fossiele brandstoffen

Iets over 5 uur vannacht maakte de Egyptische voorzitter van de klimaatconferentie bekend dat de deelnemers het eens waren geraakt over een slotverklaring. Over die tekst is vannacht nog lang onderhandeld. Alle details zijn nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat er een akkoord is over de oprichting van een wereldwijd schadefonds voor landen die gevoelig zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering.



Eerder al had de Egyptische voorzitter bekendgemaakt dat er "geschiedenis geschreven is" met het akkoord over wat "loss and damage" genoemd wordt. Arme en kwetsbare landen zijn al tientallen jaren vragende partij voor een schadefonds, zij voelen als eerste de gevolgen van de klimaatverandering. Maar onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie hielden de oprichting van zo'n fonds lang tegen.