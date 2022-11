Klimaattop van de historische doorbraak of regelrechte ramp? En wie heeft er nu eigenlijk "gewonnen" of "verloren"?  

Het vreemde is dat er nu een toegift is afgesproken, een pleister op de wonde, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt. Professor Sven Teske van de University of Technology in Sydney verwoordt het zo: "Door een akkoord over een schadefonds aanvaarden we om te betalen voor toekomstige schade in plaats van die te vermijden."

"Het fonds is ook een teken van het falen van het klimaatbeleid", stipt Ann De Bie aan. "Als we jaren geleden waren begonnen om minder broeikasgassen uit te stoten, dan was zo'n fonds misschien niet nodig geweest."