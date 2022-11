"Thor"-acteur Chris Hemsworth heeft grote kans op alzheimer: "Tijd om pauzeknop in te drukken en tijd met gezin door te brengen"

Bedoeling was de testresultaten voor de camera te bespreken. “Maar in plaats daarvan belde de dokter me op om het nieuws te vertellen. Het was een kort gesprek, we bleven met veel vragen achter. Ik wist niet hoeveel zorgen ik me moest maken. Over de dood wordt niet vaak gepraat, en plots krijg je een idee van hoe jouw einde eruit kan zien. Je wordt je erg bewust van je eigen sterfelijkheid.”