Citroenzuurfabrikant Citribel in Tienen investeert 60 miljoen euro in site: "Dit zal de buurt enorm ontlasten"

Er komen ook wat aanpassingen aan de verkeerssituatie. “De fabriek ligt eigenlijk in een woonwijk. Dat betekent dat ons personeel nu altijd door de Pastorijstraat en de Piepelboomstraat moet rijden om op de parking te geraken. In de nieuwe plannen verplaatsen we de inrit van de parking naar de Sint-Truidensesteenweg. Zo kunnen we de hoeveelheid verkeer in de woonwijken halveren.”

In totaal investeert Citribel de komende jaren zo'n 60 miljoen euro. "Zo'n investering hebben we de laatste vijftig jaar niet meer gedaan, maar het is wel nodig voor het voorbestaan van de site", zegt Vandenbrande.