Pleegouder Leen uit Baal ving al 35 kinderen op: "Je neemt hen even van hun ouders over en geeft hen met een strik rond terug"

Bart Schols, presentator van “De afspraak”, schuift samen met Leen Van Malcot aan tafel in “De zevende dag”. Zij is intussen pleegmoeder van zo'n 35 pleegkinderen geweest, Schols is als pleegkind grootgebracht. “Mijn meter is mijn pleegmoeder. Al in mijn eerste levensjaar had ik bij haar een kamertje omdat mijn thuissituatie zo turbulent was", vertelt hij. Na de dood van zijn moeder nemen zijn meter en haar man de volledige zorg op zich. "Zonder hen zou ik hier niet zitten, “De afspraak” niet presenteren of destijds hebben gestudeerd.”