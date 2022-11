CD&V verzet zich tegen verplichte gemeentefusies na 2024: "Daar komt niets goeds van"

De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst plaatst daar evenwel meteen vraagtekens bij en stelt dat een gecentraliseerde arbeidsbemiddeling efficiënter werkt. "VDAB werkt vandaag al nauw samen met veel lokale besturen. Wat wij vaststellen is een toch zeer wisselend engagement van lokale besturen om mensen te activeren", reageert VDAB-topman Wim Adriaens.

"Zo schrijft men in Mechelen bijvoorbeeld 27 procent van de leefloners in voor activering bij VDAB, terwijl dat in Antwerpen meer dan 68 procent is. Buitenlandse voorbeelden tonen ook aan dat een gecentraliseerde arbeidsbemiddeling efficiënter is." Zo verwijst de gedelegeerd bestuurder van de VDAB naar Denemarken. Daar is de werkloosheid hoger, klinkt het, maar voor een vergelijkbare bevolking zijn er meer dan tweemaal zoveel ambtenaren nodig.