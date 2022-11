Heibel onder liberalen

De vervanging van De Bleeker door Alexia Bertrand doet vooral in Franstalig België stof opwaaien, meer dan in Vlaanderen, omdat de 'vijandige overname' van Bertrand beschouwd wordt als een afrekening tussen de twee liberale partijen. Zo wordt breed uitgesmeerd hoe de voorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez, pas op de hoogte is gebracht wanneer de transfer al rond was. Daarmee krijgt de MR een koekje van eigen deeg, zegt een Vlaamse liberaal anoniem in Le Soir, want "in juli vertelde de MR-voorzitter premier De Croo ook maar een uur voor haar benoeming te horen dat Hadja Lahbib de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken zou worden."