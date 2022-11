Kazachstan sluit turbulent jaar af met vervroegde presidentsverkiezingen

Tijdens het referendum stemde het volk ook in met een aantal hervormingen, onder meer de oprichting van een grondwettelijk hof om wetgeving en de bevoegdheden van de president te controleren. Ook hebben lokale en regionale bestuurders meer macht gekregen ten opzichte van de president.

Tokajev stelde verder voor om in de herfst vervroegde presidentsverkiezingen te houden - normaal stonden de volgende gepland in 2024 - en het presidentschap in de toekomst terug te brengen tot een termijn van zeven jaar in plaats van twee termijnen van vijf jaar. Aangezien die wet nog niet door het parlement is bekrachtigd, wordt hij zondag mogelijk voor vijf jaar verkozen en kan hij daarna in principe nog eens, dan dus voor zeven jaar, president worden.