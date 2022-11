Gezin in Schotland vindt boodschap uit 1887 in whiskyfles onder plankenvloer: "Kinderen dachten dat het een schat was"

"Message in a bottle", voor een gezin uit Schotland, in het Verenigd Koninkrijk, is het meer dan de titel van een hit van The Police. Eilidh Simpson, een huisarts uit Edinburgh, kreeg op die manier post uit het verleden. Een loodgieter was in haar huis aan het werk. De man kon zijn ogen niet geloven toen hij vloerplanken moest verwijderen en een lege whiskyfles met een opgerold papiertje vond.

Loodgieter Peter Allan moest maandag op de eerste verdieping van het huis een radiator van de ene muur naar de andere verplaatsen. Om te controleren waar er leidingen lagen, moest hij de vloer openbreken. Een lastig klusje, want er lag een vloer bovenop een andere vloer. Groot was zijn verbazing toen hij op de plaats die hij toevallig had uitgekozen, een fles onder de vloer vond.

"De kamer is 3 op 4,5 meter groot en ik heb exact rond die plek gesneden waar die fles lag, zonder dat ik wist dat die daar lag. Het is ongelofelijk, ik weet niet wat er gebeurd is," vertelt hij aan BBC Scotland. Hij stormde naar beneden om de bewoners van het huis op de hoogte te brengen.