Acteur Michael J. Fox krijgt ere-Oscar voor strijd tegen ziekte van Parkinson

Fox ontving de prijs gisteravond tijdens een gala-avond in Los Angeles. "Jullie doen me trillen, stop ermee", zo grapte de 61-jarige acteur toen hij de award in handen kreeg. Het publiek trakteerde hem op een staande ovatie. Fox noemde het winnen van de prijs een "totaal onverwachte eer".

In 1991, toen hij amper 29 jaar oud was, werd Fox gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Wereldwijd lijden ongeveer tien miljoen mensen aan de aandoening die een sterk effect heeft op de motorische functie.

In 1998 maakte Fox bekend dat ook hij ermee te maken had. Enkele jaren verdween hij dan ook van de beeldbuis om zich te focussen op zijn stichting die onderzoek naar de ziekte bevordert. Jaarlijks haalde de stichting meer dan een miljard dollar op. "Ik heb niets heldhaftigs gedaan", aldus de acteur gisteren over zijn inzet.