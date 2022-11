NMBS dient een klacht in nadat filmpje met treinsurfer in Geraardsbergen opduikt op sociale media

Wanneer de beelden gemaakt zijn, is nog niet duidelijk. Maar zeker is dat ze levensgevaarlijk zijn. "Op de beelden zien we iemand die achteraan de trein hangt terwijl die trein aan het rijden is", begint Dimitri Temmerman. "Het spreekt voor zich dat die feiten ronduit levensgevaarlijk zijn. We weten niet zeker van wanneer de beelden dateren maar zeker is wel dat we een klacht zullen indienen tegen onbekenden voor het kwaadwillig belemmeren van het spoorverkeer. En als zou blijken dat die treinsurfer ook nog gezorgd heeft voor bijvoorbeeld schade of treinvertraging, dan verhalen we die kosten sowieso op die persoon."