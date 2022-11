Er staat weer meer file dan voor corona, ondanks meer telewerk. Hoe komt dat?

Filezwaarte of filedruk betekent: hoeveel files staan er en hoe lang houden ze aan in de tijd. Lengte maal duur dus, en dat wordt uitgedrukt in “kilometer.uur”. In oktober 2022 was dat voor een gemiddelde werkdag 1.034 kilometer.uur voor alle Vlaamse hoofdwegen samengeteld. Alleen oktober 2021 was nog nét iets erger: 1.078 kilometer.uur.

Ironisch genoeg situeerde oktober 2021 zich nog in de coronaperiode, meer bepaald tussen de vierde en de vijfde golf. Op de derde plaats staat oktober 2019 met 978 kilometer.uur, in de periode voor corona dus. Alle oktobermaanden in 2018 en verder terug in de tijd scoren nog lager.