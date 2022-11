Oproep van Open VLD-voorzitter Lachaert valt in dovemansoren: MR-voorzitter Bouchez haalt opnieuw hard uit naar regering

“Het is een gevoelig dossier, dat je niet populistisch moet spelen. En op dat moment zie ik dat enkele parlementsleden onze minister aanvallen op een manier die bijna gecopypasted is van Vlaams Belang. Dat is niet ok.”

“Tegen mijn collega Georges-Louis Bouchez heb ik gezegd dat hun uitspraken over onze minister spanningen creëren. En dat doet me pijn aan het hart. Ik wil dat we in de toekomst afspreken dat dit niet meer gebeurt. Ik wil dat het ophoudt, want dit is niet meer aanvaardbaar”, besloot Lachaert.