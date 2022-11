Piet Vande Casteele uit Deinze uitgeroepen tot 'Eerste Kok van België 2023"

Vande Casteele studeerde af aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde en nam in 2019 als commis deel aan de befaamde Bocuse d’Or-wedstrijd. Z'n nieuwe titel is alvast iets om aan z'n palmares toe te voegen. Vande Casteele is blij en opgelucht: "Het is een heftig jaar geweest met ons cateringbedrijf, veel feesten. Ik wou dan ook nog eens meedoen aan deze wedstrijd, we hebben hard gewerkt. We hebben heel hard moeten knokken om deze overwinning binnen te halen. Het is een hele mooie wedstrijd."