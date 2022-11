Teleurstelling en kritiek na akkoord op klimaatconferentie: "Niet genoeg voor de mensheid en de planeet"

Voor Greenpeace is er "een stap vooruitgezet voor klimaatrechtvaardigheid", maar de top "mist de afspraak voor de exit uit fossiele brandstoffen", zegt Yeb Sano, het hoofd van de internationale Greenpeace-delegatie in Egypte. "Regeringen hebben de basis gelegd voor een langverwacht fonds dat cruciale steun biedt aan kwetsbare landen en gemeenschappen. We moeten er nu voor zorgen dat de landen en bedrijven die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, de grootste bijdrage leveren", klinkt het.



Maar de uitfasering van kool, gas en olie is van groot belang om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. "Heel wat landen uit noord en zuid spraken zich daarvoor uit. Maar de oliestaten en een klein leger van lobbyisten hebben dat verhinderd. Dit is absurd. Als we niet snel afstappen van fossiele brandstoffen, zullen we de kritieke drempel van 1,5 graad overschrijden en zal geen enkel bedrag hoog genoeg zijn om de kosten voor verlies en schade te compenseren."