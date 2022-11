Trouwring die verloren ging tijdens moedige reddingsactie na 3 uur duiken teruggevonden: "Ik wist dat de ring ooit weer aan mijn vinger zou zitten"

Tijdens die reddingsactie verloor Mathias zijn trouwring, een ring die veel voor hem betekent: "Toen de adrenaline weg was, merkte ik dat ik mijn trouwring was verloren. De ring betekent veel voor mij omdat ik trouwde op het moment dat ik normaal gezien een kindje had moeten krijgen. We zijn het kindje verloren en toen hebben we beslist om op de voorziene geboortedatum te trouwen. Dus ik wou en kon de ring niet zomaar in het kanaal laten liggen. De brandweer heeft meteen na de reddingsactie al gezocht, maar toen hebben de duikers de ring niet kunnen vinden, ook omdat ze niet het juiste materiaal bij zich hadden."