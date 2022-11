Wat na exit De Bleeker? Open VLD-voorzitter Lachaert: "In 2024 zal ze op een prominente plaats staan"

Ook na een bewogen politieke week belooft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert om voormalig staatssecretaris voor Begroting en partijgenoot Eva De Bleeker te blijven steunen. De Bleeker (Open VLD) stapte afgelopen vrijdag zelf op nadat ze enkele cijferblunders gemaakt had in de begrotingstabellen. Volgens Lachaert staat de ophef die ontstond na deze rekenfouten een verkiesbare plaats in 2024 niet in de weg. Hij behoudt het vertrouwen in zijn politieke “vriendin”. “Ze blijft een talent dat we moeten koesteren”, vertelt hij in “De zevende dag”.