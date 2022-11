Belgische bisschoppen op bezoek bij de paus: "Vaticaan zal kindermisbruik in onze Kerk nog lang in de gaten houden"

Voorspellen wat er dan wél in de adviezen zal staan blijft moeilijk, maar Decroubele vermoedt dat er toch een stevig hoofdstuk zal gewijd zijn aan het kindermisbruik in de Belgische Kerk. "Dat thema blijft als een schaduw over onze Kerk hangen. We kennen de verhalen van vroeger, maar ook dit jaar zijn er ongeveer 70 nieuwe gevallen van kindermisbruik gemeld. Het gaat vaak over zaken van vroeger, maar die slechte reputatie blijven we meeslepen. Rome zal dat altijd in de gaten blijven houden."