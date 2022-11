Agentschap Opgroeien herevalueert alle vestigingen van kinderdagverblijf Mippie en Moppie in Keerbergen en Zemst

De groep Mippie en Moppie telt 5 vestigingen verspreid over Keerbergen, Zemst, Weerde en Hofstade. Vorige week kwam een vestiging in Keerbergen, Mippie en Moppie 2, in opspraak na een incident waarbij een kind in zijn slaapzak met ducttape werd vastgebonden aan zijn bedje. Het Agentschap Opgroeien trok de vergunning van de crèche in met onmiddellijke ingang. Daarna traden ook andere ouders naar buiten met verhalen over hun ervaringen met het kinderdagverblijf.