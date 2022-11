Agentschap Opgroeien sluit alle kinderdagverblijven van Mippie en Moppie in Keerbergen en Zemst

Op 7 november kreeg het Agentschap Opgroeien (vroeger Kind en Gezin) een melding over het kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 in Keerbergen. Drie dagen later, op 10 november, ontving het Agentschap een foto waarop een kindje te zien was dat met ducttape was vastgebonden aan zijn bedje. Daarop trok het Agentschap Opgroeien de vergunning van de crèche in Keerbergen voor twee maanden in, en dat met onmiddellijke ingang. Het parket van Leuven startte een onderzoek.