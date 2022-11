Amerikaanse presentator Jay Leno verlaat ziekenhuis, met nog duidelijk zichtbare brandwonden

De 72-jarige Leno werd op 12 november in het brandwondencentrum van het ziekenhuis in Los Angeles opgenomen nadat hij ernstig ongeval had gehad in zijn garage. Toen hij aan het sleutelen was aan één van zijn kostbare oldtimers, vatte de auto vuur. “Ik heb ernstige brandwonden opgelopen, maar ik ben ok. Over een week of twee ben ik weer aan de slag”, liet Leno toen weten.