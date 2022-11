Ziekenhuisnetwerk Kempen wijst zowel medisch personeel als patiënten op overdreven antibioticagebruik

Ziekenhuisnetwerk Kempen plaatst deze week een infostand op haar campussen om zowel bezoekers als personeelsleden iets bij te brengen over correct antibioticagebruik. Ze volgt daarmee het spoor van de Wereldgezondheidsorganisatie die deze week uitroept tot "Antibiotica awareness week". Die uitleg is nodig volgens dokter Dana Van Kerkhoven van ziekenhuisnetwerk Kempen. "Het is nog altijd zo dat mensen vaak antibiotica nemen terwijl dat helemaal niet aan de orde is. Zo haalt het niets uit tegen virale infecties zoals de griep of covid. De geneesmiddelen bestrijden wel bacteriën zoals bijvoorbeeld een bacteriële infectie aan de urinewegen. "