Ruim 80 procent minder Russische diamant in Antwerpse diamantsector door boycot Verenigde Staten 

De invoer van Russische diamant is met 83 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt cijfers van de Nationale Bank. Reden: door een boycot van de Russische diamant die de Verenigde Staten eerder invoerde, kopen Belgische bedrijven minder diamant in Rusland. En die boycot heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne.